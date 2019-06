Ue: Salvini, 'niente multe o più tasse altrimenti sarà no educato'

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - "L'Italia dona sei miliardi di euro l'anno alle casse dell'Unione europea è corretto chiedere quello che è giusto chiedere ma non il salasso, non il collasso. Voglio proprio sperare che l'Unione europea non pensi a multe, infrazioni, o ci chieda di aumentare le tasse o di mandare in pensione la gente a 70 anni perché la nostra risposta sarà un educato no". Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini interviene a margine di un convegno all’università Cattolica a Milano.

"Oggi ci sono i metalmeccanici in piazza e il lavoro riparte se si abbassano le tasse alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; questo vogliamo fare in manovra economica e questo riteniamo di avere il diritto di fare", aggiunge il segretario della Lega.

"Mi auguro che a Bruxelles si rendano conto che c'è un paese che ha il diritto-dovere di tagliare le tasse e di crescere, quindi mi rifiuto che qualcuno pensi a multe, infrazioni, commissari, controllori, penalizzazioni o nuove tasse", conclude Salvini.