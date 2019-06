Alitalia: Miccoli (Pd), 'da governo vergognoso teatrino'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Condividiamo le forti preoccupazioni dei sindacati sul futuro di Alitalia. Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiesto che prima di un eventuale impegno dello Stato nell’azionariato, venga concretizzata una proposta vincolante dai privati. Da mesi assistiamo al vergognoso teatrino messo in piedi da questo governo. Caos totale, posizioni divergenti, nessuna sintonia, ministri che si danno addosso e smentiscono a vicenda, discussioni continue". Così in una nota Marco Miccoli, responsabile dell’iniziativa politica del Pd.

"Ma il piano industriale dov’è? Qual è la strategia di lungo periodo del governo su rotte, flotte, vettori, componentistica ecc? Non pervenuti. Ma questo serve per il futuro dei lavoratori di Alitalia, non i litigi e le chiacchiere del governo che brancola nel buio e dimostra ogni giorno di non aver chiara alcuna strategia di investimento, né orizzonte, per il futuro della compagnia aerea", sottolinea Miccoli.