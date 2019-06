Cnh: tavolo Iveco Dv, 7,2 mld di investimenti in programmi settore difesa

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato nel corso del tavolo su Iveco Defence Vehicles l’impegno preso insieme al ministero della Difesa, a finanziare un piano complessivo di circa 7,2 miliardi di euro di investimenti relativi ai programmi del settore Difesa. Lo rende noto il Mise in una nota dopo che ieri il tavolo si è svolto al dicastero di Via Molise. Tavolo che è stato presieduto dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial e dal Consigliere del ministro per la Sicurezza e le Relazioni Internazionali Carmine America, al quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della Difesa, dell’azienda e le sigle sindacali.

Questo sblocco di investimenti, si legge nella nota, consentirà, infatti, di risolvere anche la crisi produttiva e occupazionale di Iveco Defence Vehicles in corso da diversi anni, attraverso la produzione di due tipologie di automezzi militari fino al 2032, il cui valore complessivo è di 2,2 miliardi di euro.