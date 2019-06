La Fiera del Credito all’insegna della sostenibilità

Milano, 13 giu. - (AdnKronos) - Si è svolta a Milano la due giorni della Fiera del Credito. Giunto alla seconda edizione e dedicato al tema della sostenibilità, l’evento ha visto la partecipazione di operatori e consumatori, professionisti e consulenti, fornitori e acquirenti, operanti lungo tutta la filiera del credito. Oltre 2.500 partecipanti hanno preso parte ai congressi in programma, con oltre 50 espositori e 80 relatori a esporre durante i 24 focus in programma.

“La seconda edizione -ha commentato Cosimo Cordaro della Fiera del Credito- è dedicata alla sostenibilità, abbiamo raggiunto 2471 partecipanti e 80 relatori suddivisi in 24 focus tematici. Numeri importanti, che ci spingono a pensare già all’edizione del prossimo anno, in programma per il 10-11 giugno, che avrà come tema l’innovazione”. Ambiente e sostenibilità dei processi di sviluppo sono stati i protagonisti dei dibattiti della fiera. Elementi visti non più come zavorre, pesanti e statiche, ma come possibili protagonisti del futuro dell’economia.

Un messaggio di solidarietà, un invito a fare squadra, in un evento in grado di fare sistema e far incontrare fra loro domanda e offerta, mostrando che il credito può anche essere etico e non solo legato al commercio tout court. “La consapevolezza dell’impatto sociale, ambientale ed economico di ogni nostra scelta, comporta un’assunzione di responsabilità sulle tematiche e sui settori toccati dalle diverse attività di gestione del credito”, ha concluso Cordaro.