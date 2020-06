Fase 3: Bernini, 'è governo ad aver sempre rifiutato confronto'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "E’ davvero paradossale che in queste ore dalla maggioranza stia piovendo sul centrodestra l’accusa di sottrarsi al confronto, di non voler condividere le scelte nell’interesse del Paese e di venir quindi meno al proprio dovere. C’è un limite a tutto: anche alla propaganda". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Mai come in questi mesi, infatti, l’opposizione – con Forza Italia in prima linea – ha mostrato responsabilità e spirito di collaborazione nei confronti di un governo che invece non ci ha mai ascoltati, ha respinto tutti i nostri emendamenti e ha sempre, di fatto, ignorato non solo il Parlamento, ma anche gli appelli del Presidente Mattarella. Per questo ora chiediamo, legittimamente, di riportare il confronto sul futuro del Paese nelle sedi proprie, quelle istituzionali, e non nelle passerelle mediatiche di cui Conte ha sinceramente abusato. Dire che ci sottraiamo alle nostre responsabilità è dunque un’offesa che rispediamo al mittente", conclude l'esponente azzurra.