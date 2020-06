M5S: i sindaci del Movimento, 'vicini a Di Maio, non ci intimidiscono'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Le minacce, le intimidazioni rivolte a Luigi Di Maio sono inqualificabili e a lui va la nostra totale vicinanza. Dobbiamo tenere alta la guardia rispetto a parole violente e inaccettabili che non possono essere sottovalutate. Luigi è una persona seria e capace che sta lavorando senza sosta al servizio dello Stato e nell'interesse del Paese. Sappiamo che il ministro degli Esteri non si lascerà intimidire e noi non gli faremo mancare la nostra concreta solidarietà. Continuiamo a lavorare insieme per il bene dell'Italia, non ci lasceremo intimidire". Lo scrivono in una nota i sindaci del Movimento 5 Stelle.