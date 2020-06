Coronavirus: Le Maire, 'per far fronte a crisi stanziati 460 mld, 20% ricchezza Francia'

Parigi, 10 giu. (Adnkronos) - "Per far fronte alla violenza della crisi" legata all'emergenza coronavirus, "una crisi paragonabile solo a quella della grande recessione del 1929, abbiamo dovevamo dare una risposta massiccia, rapida ed efficace. E l'abbiamo fatto. Sul tavolo abbiamo messo 460 miliardi di euro, ossia il 20% della nostra ricchezza nazionale per proteggere le aziende e i lavoratori. Questa risposta è perfettamente in linea con gli altri paesi europei e anche rispetto alla Germania". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di un'audizione all'Assemblée Nationale, la camera dei deputati francesi.