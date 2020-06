Fase 3: Conte completa incontri con ministri, sentito anche Savona**

Roma, 10 giu (Adnkronos) - Continua il ciclo di incontri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i ministri, in vista degli Stati generali dell'Economia, una 'dieci giorni' al via da venerdì. Questa mattina, dopo aver sentito telefonicamente l'ex ministro del primo governo Consob, Paolo Savona, ora presidente Consob, il premier ha visto i ministri Vincenzo Spadafora, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo, Teresa Bellanova, Lorenzo Guerini e Alfonso Bonafede. Nel pomeriggio terminerà i confronti con la squadra di governo vedendo Elena Bonetti, Lucia Azzolina, Francesco Boccia e Sergio Costa. Domani vedrà dunque le forze di maggioranza, per poi 'trasferirsi' a Villa Pamphili dando l'avvio agli Stati generali partendo, come è noto, dalle forze di opposizione.