Coronavirus: Majorino, 'mossa curiosa se Fontana cacciasse Gallera'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - "Si dice che Fontana stia per cacciare Gallera. La troverei una mossa curiosa. Fino a ieri han detto che andava tutto bene. E poi sinceramente il Presidente come può chiamarsi fuori? Lo sanno pure i muri che hanno deciso tutto lui e i suoi". Così l'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, in un tweet.