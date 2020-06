Elezioni: ripresa seduta su dl, ancora nessun accordo tra maggioranza e opposizione

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Dopo più di un'ora di sospensione, è ripresa la seduta della Camera per l'esame del decreto legge sulle elezioni regionali, amministrative e sul referendum costituzionale. Nonostante il confronto all'interno del Comitato dei nove, non è ancora stato raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione per superare la contrarietà di Fratelli d'Italia alla fissazione della consultazione il 20 e 21 settembre. Sul tavolo la possibilità di anticipare al 31 luglio il termine per la presentazione delle liste.