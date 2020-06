Lodi: truffa e peculato, arrestato ex amministratore pubblico

Flash mob per George Floyd all'isola Tiberina, fiaccolata e poi in ginocchio contro il razzismo

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 Flash mob per George Floyd all'isola Tiberina, fiaccolata e poi in ginocchio contro il razzismo I 'Giovani per la Pace' hanno organizzato un flash mob all'isola Tiberina a Roma per ricordare George Floyd e le vittime del razzismo. / Facebook Giovani per la Pace Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev