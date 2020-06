Fase 3: Stati generali, Mes, manifestazioni, botta e risposta Salvini-Berlusconi (2)

(Adnkronos) - Infine la manifestazione del centrodestra programmata per il prossimo 4 luglio. Freddo Berlusconi: "Ogni espressione civile e composta del popolo è un diritto costituzionale e una legittima espressione di democrazia. Era meglio rimandare sia la manifestazione passata che quella prossima" del 4 luglio del centrodestra, che "dobbiamo mettere ancora a punto. Però se la faremo occorrerà attenzione assoluta a non creare assembramenti e a non dismettere le mascherine".

"Gli italiani -la replica di Salvini alle critiche che gli sono state rivolte all'indomani della manifestazione del 2 giugno- hanno dimostrato un enorme buon senso, però vogliono ritornare a vivere con cautela, a distanza, con le mascherine. E' curioso che ci abbiano crocifissi per delle manifestazioni pacifiche, pulite, ordinate, mascherinate il 2 giugno, quando prima e dopo a sinistra hanno combinato la qualunque in qualunque piazza, senza che su mezzo giornale ci fosse mezza critica. Posso mentre parlo con una persona abbassarmi la mascherina?"