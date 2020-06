Como: fuori dalla grotta l'ultimo speleologo infortunato

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Il soccorso alpino ha portato fuori dalla grotta "Abisso dei giganti" l'ultimo speleologo marchigiano rimasto bloccato da ieri a 200 metri di profondità perché infortunato. L'uomo era in difficoltà per un problema al ginocchio: con altri due compagni speleologi era rimasto intrappolato nella grotta in località Pian del Tivano (Como). Gli altri sono riusciti a uscire prima di lui: nel pomeriggio era stata tirata fuori la speleologa che era rimasta con lui, con l'aiuto dei tecnici del soccorso speleologico del Cnsas. L’infortunato ha poi risalito "la verticale" accompagnato e assistito dai sanitari del Corpo.