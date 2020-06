Fase 3: D'Incà, 'avviate procedure per prime richieste Rem'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Avviate oggi da Inps_it le procedure per soddisfare le prime 67mila richieste pervenute. Grazie al lavoro di Catalfo Nunzia e di tutta la squadra di governo, anche chi non ha avuto accesso agli altri strumenti di sostegno al reddito sarà aiutato a ripartire". Lo scrive su Twitter Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.