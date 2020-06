Teatro: cda nominerà nuovo direttore, Escobar non chiederà rinnovo (2)

(Adnkronos) - Nella seduta è stato approvato il bilancio consuntivo del che chiude in pareggio, "con risultati particolarmente lusinghieri dal punto di vista artistico, di pubblico (293.000 spettatori) ed economico". In particolare, il rapporto tra ricavi della gestione e costi di produzione è confermato, anche per il 2019, al 66%. Approvata anche la Stagione estiva 2020 che, con una programmazione al Chiostro Nina Vinchi e in altri luoghi della città metropolitana, prenderà il via, in collaborazione con i Municipi del Comune di Milano e con Fondazione Cariplo, il prossimo 16 giugno e si protrarrà fino al 20 settembre.