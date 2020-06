Milano: Sala, 'speravo di chiudere mandato in maniera più rilassata'

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Milano dopo la pandemia "credo tornerà quella di prima" ma se il sindaco Giuseppe Sala si ricandiderà lo farà con in testa "una necessità di cambiamento". Il sindaco su Rai Radio 1 spiega: "Io penso che ci siano questioni che devono essere affrontate come la questione sociale e la questione ambientale".

Sul suo futuro, "io speravo di chiudere il mio mandato in maggior tranquillità, ovviamente sto parlando da persona privilegiata, ma speravo di chiudere in maniera rilassata", dice.

"Non faccio pretattica, non voglio prendere una decisione oggi, sono stanco e rischio che questa stanchezza accumulata da tanti anni, considerato l'Expo, mi faccia dire no. Per cui - afferma - aspetto, dopo le vacanze, a settembre, a ottobre chiarirò a me stesso e poi agli altri se mi ricandido".