Fase 3: Sala, 'oggi non si può prescindere da Governo Conte'

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - "La realtà è una: oggi non si può prescindere dal Governo Conte. Al di là di tutte queste idee sulle larghe maggioranze, il Pd potrà mai accettare di stare con la Lega? Io dico di no, in maniera assoluta. Dove stanno queste larghe maggioranze?". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rai Radio 1, spiegando che quelli sul coinvolgere le opposizioni sono "bei discorsi". I Cinque Stelle "hanno preso il 30%, senza di loro un Governo non si fa, Conte è stato una loro espressione e non lo molleranno. Quindi - aggiunge - collaboriamo, poi in futuro si vedrà. Ho già detto tre volte a Conte di vedere se ha squadra giusta". Con il premier, "ho un ottimo rapporto", conclude.