Coronavirus: da consiglio Lombardia sì a mozione su 'responsabilità' Cina

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - La Lombardia chiede conto al Governo di Pechino per le responsabilità cinesi nella diffusione del virus. Con la mozione presentata dalla Lega e approvata oggi dal consiglio regionale, si impegna "il Presidente e la Giunta Regionale ad attivarsi presso il Governo italiano e l’Unione Europea al fine di intraprendere una procedura volta al riconoscimento delle responsabilità del governo cinese nella mancata e tempestiva comunicazione circa quanto conosciuto relativamente al Covid-19”. In merito sono intervenuti nell’aula del Pirellone il capogruppo del Carroccio Roberto Anelli e il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta.

“E’ ormai accertato -affermano Anelli e Corbetta- come la Cina abbia tenuto nascosto al mondo per settimane la presenza della malattia sul proprio territorio. In questo modo si sono avuti ritardi gravissimi, e dalle conseguenze irreparabili, nell’adozione delle misure necessarie da parte di tutta la comunità internazionale”.