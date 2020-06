Coronavirus: in provincia Milano 46 nuovi casi, a Bergamo 52

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Sono sempre la provincia di Milano, Bergamo e Brescia a raccogliere il maggiori numero di nuovi positivi al covid19 in Lombardia, dove oggi sono in tutto +192. Rispetto a ieri a Milano provincia si sale a 23.483 (+46) di cui 9.974 (+17) a Milano città. A Bergamo ci sono 52 nuovi casi rilevati dai tamponi, a Brescia 24. Numeri meno rilevanti a Como (11), Cremona (+3), Lecco (+2), Lodi (+9), Mantova (+4) Monza e Brianza (+8), Pavia (+5) e Sondrio (+7). A Varese sono 14 in più.