Caso Regeni: Palazzotto, 'scelta governo tradisce promesse a famiglia Giulio'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Io penso che la famiglia Regeni faccia bene a rivendicare il suo diritto a chiedere giustizia per il figlio, la scelta del governo tradisce un po' le promesse che erano state fatte alla famiglia. A loro va tutta la mia vicinanza e il sostegno della commissione che presiedo". Lo dice Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, in un'intervista a 'Sono le Venti', il tg di Peter Gomez in onda questa sera alle ore 20 su 'Nove', riguardo alla notizia delle due fregate vendute all'Egitto dal governo italiano.