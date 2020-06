Rifiuti: pm Dolci, 'allarmante interesse criminalità verso Paesi dell'Est' (2)

(Adnkronos) - Nell'audizione, la Dolci ricorda il sequestro da parte del Noe di un carico di rifiuti misti, erroneamente identificati, trovato su un treno a Lecco e destinato alla Bulgaria. "Erano in programma ulteriori operazioni trasfrontaliere a lista verde, sempre con destinazione la Bulgaria, e vi erano stati dei respingimenti in frontiera destinati a Paesi dell'Est Europa. Le attività investigative sono in essere, l'attività e proseguita e ci sono importanti collegamenti anche con le autorità bulgare".