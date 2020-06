Fase 3: terminato vertice Conte-capi delegazione, ecco tabella marcia Stati generali

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - E' terminato da una decina di minuti l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, presenti anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Nel corso dell'incontro è stata stilata la tabella di marcia degli Stati generali dell'Economia, fortemente voluti dal premier. A partire da domani, per discutere del rilancio del Paese Conte vedrà i ministri - in dei 'bilaterali' - e a seguire le forze politiche di maggioranza. Poi da venerdì, giorno in cui il governo si 'trasferirà' nella sede di Villa Doria Pamphili, il presidente del Consiglio vedrà le forze di opposizione. Nella giornata di sabato confronto con gli organismi internazionali, dunque da lunedì al via i tavoli con le parti sociali.