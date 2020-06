Fase 3: Annibali (IV), 'bene Colao su fondo libertà donne vittime violenza'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Bene Colao sulla proposta di un contributo di libertà per le donne vittime di violenza. Avremmo voluto vedere la proposta in Parlamento e non sulle colonne dei giornali, ma ora quello che conta è la sostanza”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Lucia Annibali.

“Si passi rapidamente dalle parole ai fatti. La norma c’è già, per questo - sottolinea - invito il governo ad approvare il mio emendamento al decreto Rilancio per istituire un “fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Attraverso l’indipendenza economica - spiega - si garantisce la libertà delle donne in condizione di vulnerabilità. Noi abbiamo proposto l’istituzione di un fondo di 6 milioni di euro per il 2020”

“È da tempo che come Italia Viva sosteniamo che la prima misura per affrancarsi dal ricatto e dalla violenza subita dalle donne consiste nel garantire un’indipendenza economica. Ora più che mai, con la costrizione in casa causata dal lockdown e spesso con la perdita del lavoro, è necessario costruire percorsi di autonomia. Facciamolo subito, le donne non possono aspettare”, conclude.