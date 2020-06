Fase 3: task force Colao, rafforzare misure sostegno a startup e pmi innovative

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Rafforzare le misure di sostegno alle start-up e pmi innovative con incremento delle agevolazioni fiscali per l’investimento da parte di individui, società e fondi specialistici (detassazione proventi e aumento dell’ammontare di detrazione e deduzione) e con l’aumento di massimali previsti per gli investimenti annui. Sono questi alcuni dei suggerimenti contenuto nel rapporto 'Iniziative per il rilancio 'Italia 2020-22' del Comitato di esperti in materia economica e sociale, la cosiddetta task force guidata da Vittorio Colao.