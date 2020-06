Imprese: Progressio Sgr investe tramite Gampack in futura Robotica

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Progressio Sgr, gestore di fondi di investimento focalizzato sulle piccole e medie imprese italiane, investe in Futura Robotica, società attiva nella progettazione e realizzazione di macchine per il packaging secondario dedicate in particolare al food e alla cosmetica, tramite la sua controllata Gampack. Con l'investimento si completa la prima tappa di un percorso per creare un gruppo specializzato nella produzione di soluzioni tecnologiche per il fine-linea nell’ambito del packaging secondario e terziario.

“La nostra partnership nasce dall’esigenza comune di guardare a nuovi mercati e dalla volontà condivisa di offrire al cliente soluzioni personalizzate, innovative e competitive”, afferma Giuseppe Gazzola, presidente di Gampack.

“Abbiamo aggiunto un primo importante tassello alla strategia di investimento che vede Gampack diventare il one stop shop del packaging secondario”, aggiunge Filippo Gaggini, amministratore delegato di Progressio.