Milano: ubriaco maltrattava la madre, arrestato 20enne

Milano, 7 giu, (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato un ragazzo di 20 anni con precedenti: la madre ha riferito agli agenti di quotidiani maltrattamenti e ripetuti atteggiamenti ingiuriosi da parte del figlio, classe 2000, che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio, in via Astico, zona Crescenzago, gli agenti lo hanno trovato ubriaco, fuori dal cancello di casa mentre inveiva contro la donna, una 48enne di origini giordane. Erano stati chiamati dai vicini, per sedare la lite. Il ragazzo non era collaborativo e, dopo aver parlato con la madre e sentito il pm, la polizia ha fatto scattare l'arresto.