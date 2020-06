Milano: clochard cade e finisce in coma, ricoverato

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Questa mattina a Milano un clochard in Piazza della Repubblica è stato soccorso dal 118 per essere finito in coma dopo una brutta caduta. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 60enne di origine tunisina, era molto ubriaco e ha perso l'equilibrio, sbattendo la testa al suolo e procurandosi lesioni al capo e al volto. La commozione cerebrale lo ha fatto finire in coma: ora è ricoverato all'ospedale di Città Studi dove è stato portato in codice rosso, alle sei del mattino. La polizia esclude segni di violenza e aggressione: sul suo corpo c'è un unico colpo alla testa compatibile con la caduta.