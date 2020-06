Scuola: Crippa, 'sì a decreto nonostante opposizioni irresponsabili'

(Adnkronos) - "È stato appena approvato alla Camera dei deputati in via definitiva il decreto scuola. Un decreto molto importante che, in modo irresponsabile, le opposizioni hanno provato a far decadere. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi per il lavoro, l'impegno, e la passione profusi in questi giorni, per far diventare legge un decreto che era in scadenza”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

“Il mio ringraziamento -aggiunge- va, in particolare, ai parlamentari del Movimento 5 Stelle della commissione Cultura. Con il decreto scuola mettiamo un primo importante tassello per la riapertura, in sicurezza, delle scuole, prevista a settembre, e garantiamo a tutti gli studenti che, a breve, sosterranno gli esami di maturità, una tappa importante, di poterlo fare in presenza e in totale sicurezza".