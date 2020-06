Scuola: Crippa, 'sì a decreto nonostante opposizioni irresponsabili' (2)

(Adnkronos) - “Basta tagli all'istruzione e ai precari perenni –prosegue l’esponente pentastellato - è questo il messaggio che lanciamo con questa legge, partendo dalla soluzione adottata per il concorso straordinario per 32mila docenti precari, che sarà basato sul merito e anche sulla qualità dell'istruzione. Inoltre, un altro punto saliente di questo testo, e la previsione di procedure semplificate per la realizzazione dei necessari e fondamentali e non più rinviabili, interventi di edilizia scolastica”.

“Altro punto da segnalare è quello dell'aggiornamento delle graduatorie d’istituto e della loro trasformazione in graduatorie provinciali. Ma, soprattutto, sono previste maggiori tutele per gli studenti con disabilità. Nessuno deve rimanere indietro. Ringrazio il ministro Lucia Azzolina, per il grande lavoro svolto, a vantaggio di tutto il mondo scolastico, nonostante -conclude Crippa- gli odiosi insulti e le vergognose minacce, che non hanno fermato la sua opera".