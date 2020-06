Milano: consegna la droga con Glovo, rider lo fa arrestare

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Consegnava droga attraverso i fattorini di Glovo, ma un rider lo ha fatto arrestare per spaccio di sostanze stupefacenti e dopanti.

L'episodio risale al 24 maggio scorso: i militari sono allertati da un corriere Glovo a cui l'uomo, 30enne, aveva appena dato un plico da consegnare, raccomandandosi di maneggiarlo con cura perché contiene "cose delicate". Il rider, durante il tragitto verso il luogo di consegna, viene contattato dal destinatario, molto agitato e ansioso di ricevere la merce. Insospettitosi dai comportamenti, il corriere riferisce al destinatario di essere stato fermato dalle forze dell’ordine e questi dopo pochi secondi annulla l’ordine, impedendo quindi di farsi rintracciare.

L'atteggiamento sospetto costringe il rider a chiamare i carabinieri che accertano come all’interno del pacco ci fossero 0,35 grammi di metanfetamina in cristalli ed un flacone contenente 50 millilitri di Gh (ormone della crescita). Nell'abitazione del 30enne, trovano altra metanfetamina, cocaina, un bilancino, strumenti per il confezionamento e 150 euro in contanti. L'uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà domani.