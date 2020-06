Coronavirus: Fico, con dl Scuola primo voto dal Transatlantico**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Il decreto Scuola è appena stato approvato alla Camera, al termine di una seduta fiume iniziata giovedì e conclusa dopo circa 48 ore di lavoro consecutivo. Era la prima volta che i deputati potevano votare dal Transatlantico, una novità che abbiamo introdotto dopo un lungo lavoro per adeguare la Camera dei deputati all'emergenza sanitaria e per rispettare il distanziamento. Adesso una breve pausa nella giornata di domani, e lunedì sarà la volta del decreto Elezioni". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, postando una foto delle nuove postazioni.

"So quanto il 'Corridoio dei passi perduti -aveva sottolineato il 15 maggio scorso rispondendo ad una lettera dell'Associazione stampa parlamentare- sia uno spazio nevralgico della vita di Montecitorio, specialmente per quanto riguarda il rapporto con la stampa, e riconosco il lavoro prezioso dei giornalisti che riportano all'esterno quanto accade alla Camera, cuore della democrazia e del dibattito politico. Un ruolo che permette la necessaria trasparenza da parte delle istituzioni. Purtroppo viviamo una condizione eccezionale, che sta comportando la necessità di introdurre cambiamenti nel quotidiano impensabili fino a poco tempo fa. Cambiamenti temporanei che, ovviamente, non implicheranno mai alcuna limitazione del lavoro dei giornalisti".