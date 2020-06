Milano: maxi rissa nella notte in zona movida, un accoltellato grave**

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Maxi rissa per strada nella notte a Milano in corso Garibaldi, una delle zone più movimentate della città. Un ragazzo di 24 anni, italiano, si è preso una coltellata al torace ed è stato portato in codice rosso intorno alle 2.30 al Niguarda di Milano, in gravi condizioni. Un altro, 29 anni, è stato portato al Fatebenefratelli con un trauma cranico e ferite alla testa. Alla rissa, durata a lungo, hanno preso parte diverse persone, tanto che i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fatto fatica a disperdere i presenti. Una donna di 20 anni è stata portata in codice verde sempre al Fatebenefratelli in stato di agitazione.