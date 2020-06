Vaticano: Gianluigi Torzi, il molisano di Londra/Scheda

Londra, 5 giu. (Adnkronos) - Sul suo account Twitter, muto dal 2016, campeggia la foto di un mojito. Scorrendo la timeline, si notano un appetitoso piatto di farfalle, con basilico e guanciale, e un retweet di una frase di Bernie Sanders. Gianluigi Torzi, banker molisano trapiantato a Londra arrestato oggi dalle autorità vaticane con l'accusa di estorsione, truffa e peculato, conserva tuttora cariche nelle società di famiglia, tra cui la Microspore di Larino, in provincia di Campobasso, quotata all'Aim e attiva nei fertilizzanti minerali ed organici.

Piuttosto conosciuto nella sua regione, dove è salito agli onori delle cronache anche per una vicenda legata ad una villa al mare in comproprietà con l'ex presidente della Regione Paolo di Laura Frattura, Torzi è attivissimo nella capitale britannica. I registri d'Oltremanica lo indicano come amministratore in carica di ben sei società: Lh Inv Uk, Jci Credit, Vita Healthy, Lighthouse Group Investments, Artlove Uk e Jci Ib.

Tutte hanno lo stesso indirizzo, il civico 33 di Bruton Place, a Mayfair, a due passi da Hyde Park. Il finanziere, che ha iniziato come broker e poi è passato all'investment banking e alla finanza corporate, è finito recentemente sui giornali, oltre che per l'affare del palazzo di Sloane Avenue, anche perché, secondo quanto ha raccontato lui stesso alla stampa, sarebbe stato contattato da Vincenzo De Bustis nel dicembre 2018 affinché curasse il collocamento di obbligazioni subordinate della Banca Popolare di Bari, operazione poi saltata per mancanza di compratori.