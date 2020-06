Governo: Conte concentrato su ripresa, mai pensato a suppletive Senato**

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Correre per un seggio da senatore non è attualmente nei pensieri del premier Giuseppe Conte. Né tantomeno l'idea di dare vita a un suo partito. Preso dall'emergenza Covid-19, dalla crisi che incalza e da una serrata trattativa in Europa per il RecoveryFund e gli altri strumenti anti-stagnazione, il presidente del Consiglio non ha nemmeno considerato, assicurano i suoi più stretti collaboratori all'Adnkronos, che l'8 novembre prossimo ci saranno le elezioni suppletive in Sardegna per un seggio vacante a Palazzo Madama, quello lasciato dalla senatrice M5S Vittoria Bogo Deledda, scomparsa prematuramente.