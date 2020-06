Al via giovedì Forum della Comunicazione, asset anti-Covid

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Sarà un evento in modalità completamente digitale la tredicesima e speciale edizione del Forum della Comunicazione, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement. Giovedì 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9 oltre 100 Speaker provenienti dalle principali aziende e istituzioni italiane si incontreranno online per dar vita alla più grande maratona digitale e interattiva dedicata alla Comunicazione con l’obiettivo di stimolare il confronto, le idee, la visione e le riflessioni utili per la crescita professionale e per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il tema chiave di questa edizione è “Communication Impact”: l’emergenza Covid-19 ha imposto alle imprese la sfida di un adattamento tempestivo e l’esigenza di anticipare il futuro con strategie adeguate alle nuove condizioni di mercato. L’impatto della Comunicazione “corretta” è un asset fondamentale per la società e un prodotto di valore su cui investire per uscire dalla crisi, con effetti positivi sulle relazioni umane, sui modelli di business e sulla semplificazione della vita grazie al digitale.

La maratona in “live streaming” prevederà una staffetta di Digital Talk, Digital Speech e Digital Talk Table: una “full immersion” di oltre 8 ore durante la quale scoprire, raccontare e immaginare il futuro della Comunicazione e delle relazioni umane.

Il Forum della Comunicazione coinvolgerà comunicatori, professionisti, manager, giornalisti e professori e avrà tra i suoi protagonisti relatori di spicco di aziende multinazionali e istituzioni. Saranno proprio alcuni di loro ad esser chiamati per l’occasione a collaborare per stilare “Il Decalogo della Comunicazione nel cambiamento” che raccoglierà la loro visione della professione in questo importante momento.

“È importante che la Comunicazione si confronti con responsabilità, competenza e lungimiranza in merito alle trasformazioni in atto”, afferma Fabrizio Cataldi, Founder Chairman del Network Comunicazione Italiana, organizzatore dell’evento. “L’edizione 2020 del Forum della Comunicazione si misura con queste tematiche in un grande appuntamento digitale che vedrà come protagonisti i rappresentanti di numerose aziende pronte ad accettare la sfida con riflessioni che, siamo certi, offriranno elementi di orientamento e di arricchimento a tutti coloro che si occupano di Comunicazione e Informazione”.

Il Forum della Comunicazione 2020 (http://www.forumcomunicazione.it/2020/programma)è realizzato in collaborazione con i Main Media Partner: Adnkronos e Radio Dimensione Suono. Content partner: Indeed. Partner: Compassion Italia Onlus, Fma Hub, Glickon, I-Tel, Jack Blutharsky (Orange Media Group), Life Based Value, Paprika Software, Performance Strategies, Pleiadi International, Riavviaitalia.it, Urban Experience e Weber Shandwick.