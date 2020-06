Difesa: Fontana, 'grazie a carabinieri per presenza costante su territorio'

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Porgo alle donne e agli uomini appartenenti all'Arma dei Carabinieri il mio sincero ringraziamento per il quotidiano lavoro, per la loro abnegazione al dovere che li porta a essere sempre presenti sul territorio, sempre vicini alla nostra comunita'. Evviva l'Arma dei Carabinieri". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. "Sono ben 206 anni che - aggiunge Fontana - uomini, e piu' recentemente anche donne, servono lo Stato, proteggono i cittadini, rispondono ai principi costituzionali di liberta', legalita' e democrazia".