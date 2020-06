Difesa: La Russa, 'Carabinieri punto di riferimento per tutti cittadini'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "In occasione del 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, desidero esprimere la mia gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che in Italia e all’estero danno lustro a questa storica istituzione. Il loro sacrificio, il loro coraggio e la loro dedizione, rendono l’Arma un punto di riferimento per tutti i cittadini". Lo afferma Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Senato.

"Alle famiglie dei tanti Carabinieri che in questi anni hanno perso la vita per la difesa della democrazia e per la sicurezza di tutti noi -aggiunge- rivolgo, infine, il mio deferente pensiero”.