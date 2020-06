Coronavirus: Zingaretti, 'Mes fondamentale, puntare a sanità migliore del mondo'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo puntare ad avere il miglior sistema sanitario d’Europa e del Mondo, è un obiettivo credibile e possibile. Per farlo abbiamo bisogno di grandi investimenti e per questo il Mes è fondamentale. Fino a 36 miliardi di euro senza condizioni a tassi bassissimi che ci permetterebbero di fare un grande salto nella qualità della sanità pubblica". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un intervento su 'Il Sole 24 ore'.

"Nell’ultima asta dei titoli di Stato -spiega- abbiamo emesso 14 miliardi di Btp a dieci anni con un rendimento dell’1,7%: se volessimo finanziarci per 36 miliardi di euro sul mercato ai tassi attuali ci costerebbe 580 milioni di euro in più all’anno per dieci anni rispetto al costo dell’accesso al Mes. Già solo questo rende chiaro che non dovremmo avere dubbi".