Scuola: Bonaccini a Conte, 'servono certezze su risorse'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Daremo tutto il supporto, tra pochi giorni concluderemo la mappatura sull'edilizia scolastica. La didattica a distanza è stata decisiva, ma rischia di lasciare indietro i più fragili. Si faccia di tutto per tornare in presenza. Serve certezza sulle risorse". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulla scuola, in corso ormai da due ore.