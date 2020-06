Energia: Alverà (Snam), 'idrogeno ruolo fondamentale, Italia può diventare hub Ue'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "L'idrogeno giocherà un ruolo fondamentale" nel futuro e nella transizione energetica. E l'Italia "può diventare un hub dell'Europa". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà, intervenendo ad un webinar organizzato dalla Business School della Luiss. Per la sua posizione geografica, spiega Alverà, l'Italia infatti "potrà diventare un hub dell’idrogeno per l’Europa" anche grazie alle connessioni con il Nord Africa e con la Russia. Nel 2050, spiega, "possiamo arrivare ad avere nel mix energetico dell'Italia una quota del 25% di idrogeno". L'idrogeno "ha tanti vantaggi e i costi continueranno a scendere". E grazie all'idrogeno "l'Italia che paga un conto energetico tra i più salati pagherà l'energia di meno e potrà esportare. E' una buona notizia per l'Italia e per le aziende italiane".