Scuola: Conte, 'didattica online opportunità ma meta è sui banchi a settembre'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Sulla scuola giochiamo una partita importante. Tutti, non solo il governo. Dalla didattica a distanza esperienze e competenze nuove ma per il nuovo anno obiettivo comune è tornare a scuola in sicurezza”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte durante l'incontro a Palazzo Chigi sulla riaperture delle scuole a settembre.