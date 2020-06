Dl liquidità: De Poli, 'Commissione inchiesta su banche certifica flop provvedimento'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Altro che bazooka. Lo avevamo detto in tempi non sospetti: il Dl liquidità o imprese è stato un grande flop. Adesso lo certifica persino la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario: su 48.000 domande di prestiti solo 1 su 4 è andato a buon fine". Lo afferma il senatore dell'Udc Antonio De Poli.

"Non concedere credito alle aziende -aggiunge- vuol dire togliere ossigeno a chi, soprattutto come le piccole medie imprese artigiane, registra crolli verticali nei fatturati. Ho votato contro la fiducia a un provvedimento pasticciato e insufficiente. Le istruttorie hanno tempi troppo lunghi. Come ha denunciato il presidente di Confartigianato Veneto, Agostino Bonomo: per quanto riguarda i famosi prestiti fino a 25.000 euro, su cui il governo ha costruito una propaganda, il 25% delle pratiche è fermo. Parliamo di finanziamenti che riguardano artigiani, commercianti, piccoli esercenti: se la liquidità non arriva, queste aziende rischiano di non riaprire più".