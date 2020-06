Fase 2: Gelmini, 'governo ignora opposizione, nostre proposte non accolte'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Non è lesa maestà rivendicare il fatto che se la maggioranza avesse accolto le nostre proposte sulle partite Iva, sui commercianti, sugli artigiani sul turismo, dall’inizio della pandemia, oggi non avremmo una platea di persone non garantite, a zero fatturato per tre mesi, senza risorse a fondo perduto, che evidentemente sono profondamente insoddisfatte dell’operato del governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad 'Agorà' su Rai Tre.

“Ma siamo in questa situazione perché l’esecutivo non ha ascoltato l’opposizione non perché da parte nostra ci sia stata un atteggiamento di pregiudizio. Noi abbiamo provato a cambiare il ‘Cura Italia’, il decreto liquidità e stiamo provando a modificare il decreto rilancio, ma devo dire che ad oggi il confronto si è fermato a un ascolto fine a sé stesso”.