2 giugno: Salvini, 'Mattarella a Codogno reso giustizia a Lombardia'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Mattarella, che oggi con la sua presenza e le sue parole a Codogno ha reso giustizia alla Lombardia, ai medici, al personale sanitario, agli amministratori che hanno dato l'anima" Così Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Rete 4, tornando alle polemiche sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. "Fontana non lo difendo io ma i medici", dice piccato il leader della Lega, puntando il dito contro "alcuni esponenti del M5S e del Pd che hanno usato i morti in Lombardia quasi come un trofeo, mancando di rispetto a migliaia di famiglie che stanno soffrendo".