2 giugno: Zingaretti, 'grazie Mattarella per presenza a Spallanzani'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Grazie Presidente per essere con noi allo Spallanzani. In un luogo della scienza per dedicare il 2 giugno al personale della sanità, con un pensiero alle vittime del Covid e alle loro famiglie. Sono con noi operatori della sanità da Cremona, Piacenza e Bergamo, le comunità più colpite dal virus". Lo scrive su Facebook il segretario dem Nicola Zingaretti.

"Agli italiani nessuno ha regalato niente: con le regole del lockdown che hanno funzionato e il loro comportamento hanno vinto una battaglia. Da domani si apre una fase nuova e diversa. Uniti potremo vincere anche quest’altra fase", conclude.