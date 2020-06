Calcio: giocatori Inter chiedono giustizia per Floyd

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - Un'immagine completamente nera, è questo l'ultimo post scelto da alcuni giocatori dell'Inter - Cristian Eriksen, Victor Moses, Antonio Candreva, Kwadwo Asamoah - per chiedere giustizia per George Floyd, il ragazzo afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia. L'hashtag #blackouttuesday sta spopolando su Instagram e su Twitter e sta unendo diversi continenti. "No to racism", le parole scelte da Asamoah per accompagnare l'immagine nera.