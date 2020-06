Onorato Armatori, a Guangzhou taglio prima lamiera Moby Fantasy

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - E’ un 2 giugno particolare per la storia della marineria italiana (e mondiale) e per la storia di Moby quello odierno, una Festa della Repubblica che riparte con un record: oggi, nel cantiere cinese di Guangzhou si svolge la cerimonia del taglio della lamiera della prima delle navi commissionate ai cantieri Gsi che saranno le più grandi, le più verdi e le più belle ro-pax del mondo. Ed è anche un modo per le compagnie del Gruppo Onorato per inaugurare finalmente la stagione estiva, con la caduta dei divieti di movimento fra una regione e l’altra e il via libera verso le più belle spiagge servite dai traghetti targati Moby, Tirrenia e Toremar: Sicilia, Tremiti, Elba e Arcipelago Toscano, Corsica, e ovviamente la Sardegna.

E proprio la Sardegna sarà anche la protagonista dei viaggi delle nuove navi in costruzione in Cina, che saranno effettuati da queste ammiraglie del mare, veri e propri anelli di congiunzione fra le tratte tradizionali coperte dai traghetti e la qualità assoluta del viaggio sulle navi da crociera.

La prima delle due navi per cui oggi viene tagliata la lamiera si chiamerà Moby Fantasy, riportando nella flotta un nome storico per le navi delle compagnie della famiglia Onorato, e per l’appunto rivoluzionerà il concetto stesso di traghetto, con arredi, dotazioni e cabine più simili a quelle di una nave da crociera rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere sui ferries.

Con ogni particolare studiato per assicurare massima qualità: nelle cabine e negli spazi comuni, come sempre tesi ad offrire ai viaggiatori i migliori standard possibili di servizi di bordo. E, anche dal punto di vista ambientale, l’armatore ha commissionato al cantiere Gsi una serie di dotazioni che permetteranno di abbattere le emissioni senza sacrificare in alcun modo le prestazioni, anzi. E oltre alla pulizia dei fumi con nuovi innovativi scrubber ci sarà anche la possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale Gln, un po’ come avviene per le auto ibride.

Insomma, la tecnologia più pulita e verde a disposizione nel mondo. La nuova Moby Fantasy, esattamente come la gemella che sarà costruita a distanza di sei mesi sempre a Guangzhou, ha numeri mai visti in Italia, ma adatti all’ingresso in tutti i maggiori porti del nostro Paese: 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza di 69500 tonnellate, per trasportare fino a 2500 passeggeri e 1300 automobili, con 550 cabine tutte con standard da nave da crociera. Il motore avrà una potenza di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi.

Con anche una novità nel design che cambierà ulteriormente il concetto di traghetto in Italia: tre portelloni con una progettazione che permetterà di ridurre moltissimo i tempi per le operazioni di imbarco e di sbarco, con il passeggero curato e coccolato dal primo all’ultimo minuto a bordo. Questo taglio della lamiera di oggi ha anche molti significati simbolici: si tratta del primo investimento forte di un’azienda italiana sulla Via della Seta e anche della ripresa dell’attività navalmeccanica per la marineria italiana dopo i mesi terribili che abbiamo vissuto.

“Sono davvero orgoglioso – spiega Achille Onorato, amministratore delegato di Moby – di questo taglio della lamiera con cui prosegue il piano di sviluppo della nostra Compagnia, in perfetta tabella di marcia con i tempi che fissammo lo scorso anno al momento della firma ufficiale del contratto con i cantieri cinesi GSI. Un momento importante perché, di fatto, ha inaugurato la Via della Seta fra Italia e Cina”.

“I due traghetti in costruzione a Guangzhou – continua Achille Onorato - saranno i più grandi e i più ecologicamente compatibili del mondo nella loro categoria e abbiamo già deciso che Moby Fantasy, che entrerà in linea nel 2022, sarà dedicata alle tratte da e per la Sardegna, isola con cui il legame della nostra famiglia è sempre stato fortissimo, fin dalla prima delle nostre cinque generazioni di armatori. E, in fondo, la notizia del taglio della prima lamiera della Moby Fantasy, che davvero sarà un traghetto con tutte le caratteristiche delle navi da crociera, coincide oggi con tre momenti di festa: il 2 giugno per la Festa della Repubblica, il ritorno verso il recupero della nostra quotidianità e del piacere di stare insieme certificato domani dalla ripresa del movimento fra le regioni e, contestualmente, il vero inizio della stagione estiva di Moby, Tirrenia e Toremar per raggiungere – in assoluta sicurezza - le più belle spiagge italiane, tutte servite dalle nostre navi. La vacanza per noi inizia dal viaggio, da sempre. Ma, da oggi, ancora di più”.