2 giugno: Mattarella, 'riconoscenza Repubblica a chi si è preso cura'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - La visita a Codogno nel giorno della Festa nazionale della Repubblica "consente di poter sottolineare, ancora una volta, la riconoscenza della Repubblica a quanti si sono prodigati per curarli e assisterli negli ospedali, nei presìdi territoriali, a domicilio. Senza domandarsi chi fossero, da dove venissero, che opinioni avessero ma guardando esclusivamente al loro essere persone". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alle celebrazioni in uno dei territori simbolo, martoriato dal Covid-19.

"Non andrà dimenticato quanto, in questi mesi, hanno fatto, con generosa abnegazione, tanti medici, infermieri, personale impegnato nei diversi ruoli della sanità, farmacisti. Lungi dal sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l’epidemia con coraggio, sovente ponendo a rischio la propria salute. Molti sono rimasti vittime del loro senso del dovere. Non vi sono parole sufficienti per esprimere quanta gratitudine meritino da parte di tutti gli italiani", ha riconosciuto il Capo dello Stato.

Che ha rivolto poi un sentito ringraziamento al mondo della scienza, tutto: "la riconoscenza va al mondo della scienza e della ricerca, su cui sono poste le attese di tutti per l’individuazione di farmaci specifici e di un vaccino".