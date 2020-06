Coronavirus: Zangrillo, 'seconda ondata? Nessuno lo sa, immaginiamo di no'

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Non sono Nostradamus, non ho la sfera magica. E' come dire che a Sant'Ambrogio a Milano nevicherà. Noi immaginiamo che la seconda non ci possa essere: sappiamo che i Betacoronavirus che abbiamo conosciuto in precedenza non hanno fatto danni in autunno". E' quanto afferma in diretta a Quarta Repubblica Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità di anestesia e rianimazione generale dell'ospedale San Raffaele di Milano.

"Speriamo che questo Betacoronavirus particolarmente fastidioso si comporti allo stesso modo. Nessuno può dirlo, il virus ci ha già sorpreso una volta, speriamo lo faccia positivamente in autunno".