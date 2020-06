Safilo: completa acquisizione 70% Blenders Eyewear

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Safilo Group annuncia il closing dell’acquisizione del 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear. Fondato a San Diego nel 2012, il brand, spiega Safilo, "ha lanciato un’innovativa piattaforma ecommerce con competenze digitali e social uniche e distintive, registrando una crescita rapida e profittevole. La società genera circa il 95% del suo business attraverso la sua piattaforma di e-commerce, direct-to-consumer".

Gli occhiali Blenders Eyewear hanno chiuso il 2019 con vendite nette pari a 40,7 milioni di dollari, in crescita del 38% rispetto all’anno precedente, con un Cagr a 3 anni del 174%. "Il completamento dell'acquisizione di Blenders rappresenta per noi un grande passo avanti nella strategia di trasformazione digitale a 360° che abbiamo presentato a dicembre dello scorso anno e che stiamo accelerando in tutte e tre le sue componenti chiave", ha spiegato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo.

"Stiamo lavorando in un contesto molto difficile, focalizzati nella trasformazione del nostro business in un mercato sfidante e in rapido cambiamento. Sono fermamente convinto che un'esecuzione puntuale delle nostre strategie rafforzerà la nostra posizione competitiva, meglio attrezzandoci ad affrontare le sfide che ci attendono, ponendoci in prima linea nel cogliere le nuove opportunità di business”.